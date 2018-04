Quatro combatentes palestinos são mortos na Faixa de Gaza

Tropas israelenses mataram ao menos quatro palestinos e deixaram outros seis feridos em um enfrentamento armado junto ao posto de fronteira de Nahal Oz, ao noroeste da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas palestinas nesta segunda-feira, 8.

Um grupo de 10 homens armados que tentava atravessar a fronteira quando foi identificado pelo exército de Israel, de acordo com oficiais de segurança palestinos. Os quatro combatentes foram mortos no confronto, disse Moaiya Hassanain, do Ministério da Saúde na Faixa, a cargo do Hamas.

Moaiya Hassanain detalhou que nos choques faleceram quatro pessoas e outras seis resultaram feridas em um bombardeio israelense, sem dar mais detalhes.

Segundo as fontes, os corpos sem vida de quatro homens foram retirados do lugar de enfrentamento pela equipe de socorro palestina.

Os corpos levavam cinturões de explosivos. Dois dos corpos ficaram destroçados pelas explosões, precisaram as mesmas fontes.