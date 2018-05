Quatro explosões de bombas matam pelo menos 25 no Iraque

No bairro de Kadhmiya, no noroeste de Bagdá, a explosão de dois carros-bomba matou pelo menos 15 pessoas e feriu 32, segundo as fontes. Outras duas bombas causaram a morte de pelo menos 10 pessoas e feriram 37 no bairro pobre de Cidade Sadr, no nordeste da cidade, disseram.

Cresce no país o medo de uma escalada no conflito entre xiitas e sunitas, que se agravou depois que o primeiro-ministro Nuri al-Maliki, um xiita, tomou medidas para remover dois políticos sunitas do poder, incluindo um vice-presidente, logo depois de os Estados Unidos retirarem suas tropas do Iraque. Essa é a mais grave crise política do país em um ano.

