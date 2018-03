Quatro palestinos morrem em luta entre Hamas e clã

Quatro palestinos morreram e 15 foram feridos em confrontos entre integrantes da Força Executiva do Hamas e o clã Heles na noite de quarta-feira, 17, informaram testemunhas e fontes médicas na Faixa de Gaza. O diretor do serviço de emergências do hospital Shifa, na Cidade de Gaza, Moaweya Hasanein, disse que dois homens do movimento islâmico Hamas e dois integrantes do clã morreram. Além disso, 15 palestinos dos dois grupos ficaram feridos. Na Faixa de Gaza existem várias facções armadas conhecidas como clãs. Os grupos costumam ser formados por membros de uma mesma família. Alguns deles têm enfrentado o movimento Hamas por causa de divergências na área de segurança. Funcionários do deposto Ministério do Interior em Gaza explicaram em comunicado que os choques começaram quando um grupo de homens do clã Heles violou uma lei de tráfego. Abordados por integrantes da Força Executiva do Hamas, eles abriram fogo. Na nota, o movimento islâmico também avisa que tratará severamente "todos que desafiarem a lei em Gaza". O Hamas tomou o controle da faixa em junho, após violentos confrontos com o Fatah.