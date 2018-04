Quatro palestinos são mortos por Exército israelense em Gaza

Pelo menos quatro palestinos foram mortos e outros seis feridos em um confronto armado com soldados israelenses junto ao posto fronteiriço de Nahal Oz, ao nordeste da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 8, informaram fontes sanitárias palestinas.

Moawiya Hasanein, chefe do serviço de urgências do Ministério da Saúde na faixa, a cargo do Hamas, informou que durante o bombardeio israelense quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, embora não tenha dado mais detalhes. O funcionário palestino tampouco precisou se as vítimas eram milicianos ou civis.

Uma porta-voz do Exército israelense disse que vários milicianos palestinos abriram fogo contra uma patrulha militar que se encontrava em território israelense junto ao posto fronteiriço, e que os soldados responderam com disparos.

A fonte acrescentou que no começo da manhã os enfrentamentos armados na zona prosseguiam.