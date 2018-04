Quatro pessoas morrem após explosão em Bagdá

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta segunda-feira, 16, e outras dez ficaram feridas na explosão de uma bomba no bairro de maioria xiita Cidade de Sadr, situado no leste de Bagdá, informaram fontes policiais. As fontes explicaram que a explosão aconteceu na praça Al Hamza, quando passava um micro-ônibus carregado de passageiros, em um momento no qual várias pessoas e veículos circulavam pelo local. A polícia assegurou que o alvo do atentado era a comunidade xiita que hoje lembra na localidade de Karbala o "Arbain" ou o fim dos 40 dias de luto pela morte do imame Hussein. Esta é a segunda explosão que acontece neste bairro popular de Bagdá em menos de 24 horas.