Aeronave militar dos Estados Unidos vai ao chão no oeste do Iraque

WASHINGTON - Um helicóptero militar dos Estados Unidos caiu quinta-feira perto da cidade de al-Qaim, no oeste do Iraque, matando parte dos sete membros do serviço a bordo segundo as autoridades americanas. Não ficou claro por que a aeronave, um HH-60 Pave Hawk, tenha ido ao chão.

Eles não descartaram o incêndio terrestre, e não conseguiram confirmar quantas pessoas foram mortas. De acordo as primeiras investigações, a queda do avião aconteceu por conta de uma falha técnica, porém, não revelaram mais detalhes sobre o caso. Segundo fontes iraquianas, todos os tripulantes morreram.

Autoridades americanas afirmam que o helicóptero não estava em uma operação de combate, mas sim transportando tropas para uma ação de apoio anti-jihadista. O major Adrian J. Rankine-Galloway, porta-voz do Pentágono, disse na noite de quinta-feira, 15, que o resgate foi acionado e que o acidente, na província de Anbar, perto da Síria, está sob investigação.

O HH-60 é uma versão modificada do helicóptero Black Hawk. Muitas vezes, é levado pela Força Aérea para missões de evacuação médica e é usado por especialistas em Operações Especiais. O acidente ocorre quando as forças dos EUA e suas contrapartes iraquianas estão encerrando as operações de combate contra o Estado Islâmico.

Em dezembro, o Pentágono disse que havia aproximadamente 5.200 soldados dos EUA ainda no país. A fronteira entre o Iraque e a Síria ainda representam uma ameaça crítica para a coalizão liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico.

Enquanto o grupo extremista foi expulso de todos os centros urbanos que já controlou no Iraque, os lutadores escaparam e se escondem no vasto deserto ao longo da fronteira. As forças de segurança iraquianas realizam operações semanais para tentar limpar a área de militantes. As forças dos EUA operam a partir de duas bases iraquianas na parte ocidental do país: uma fora de al-Qaim e na maior base aérea de Asad, que é usada como centro de logística e centro de reabastecimento para al-Qaim.

As forças dos EUA não conduzem rotineiramente suas próprias missões no solo iraquiano, de acordo com militares dos EUA e funcionários da coalizão. Em vez disso, eles fornecem vigilância, inteligência e apoio aéreo às missões lideradas pelo Iraque. /AP E EFE