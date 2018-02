Queda de avião no Irã deixa ao menos 39 mortos

As informações iniciais davam conta de que todos os 48 passageiros e tripulantes haviam morrido, mas a mídia estatal afirmou posteriormente que alguns passageiros ficaram feridos e foram transferidos a um hospital.

A Agência de Notícias da República Islâmica (Irna) disse que oito ou nove pessoas sobreviveram, e citou um médico que disse que um dos feridos estava consciente.

Muitas companhias aéreas iranianas registraram acidentes, e políticos iranianos culpam as sanções internacionais que impedem as empresas de trocarem suas envelhecidas frotas.

Aproximadamente 14 acidentes envolvendo aviões iranianos foram registrados na última década até janeiro de 2011.

O presidente Hassan Rouhani ordenou a paralisação de todos os voos com aeronaves Iran-140 até que investigações sejam conduzidas, afirmou a Irna.

O piloto do voo detectou problemas técnicos quatro minutos após a decolagem e tentou voltar ao aeroporto, afirmou o canal de televisão estatal, mas o bimotor turboprop se acidentou em uma estrada às 9h18 no horário local. Uma testemunha afirmou que o avião se chocou contra um muro.

O canal de televisão estatal afirmou que 37 pessoas morreram no momento do acidente, duas morreram no caminho do hospital e outras nove estavam sendo atendidas.

A autoridade de aviação civil disse que os passageiros incluíam dois bebês e três crianças com menos de 12 anos, afirmou a Irna. Mashallah Shakibi, 63 anos, um ex-membro do parlamento de Tabas, estava entre as vítimas, de acordo com a reportagem do canal estatal iraniano Irinn.

Um sobrevivente disse que foi salvo ao pular por um buraco criado na estrutura do avião com a explosão. "A força da explosão nos jogou para fora do avião", disse Mohammad Abedzadeh segundo o website do Irinn. "Segundos depois, vi o avião inteiro em chamas", disse chorando.

Uma foto no website da Irna mostrava uma grande nuvem de fumaça sobre o trânsito de um cruzamento. Uma imagem da Agência de Notícias Estudantil Iraniana mostrava um pedaço carbonizado do avião no chão.

A caixa preta da aeronave foi encontrada, segundo informações da Irna. As autoridades apuram a causa do acidente.

(Por Michelle Moghtader)