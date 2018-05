Queda de helicóptero mata 14 soldados dos EUA no Iraque

A queda de um helicóptero do Exército americano no norte do Iraque nesta quarta-feira causou a morte dos 14 soldados que estavam a bordo da aeronave. Veja Também: Bush reitera apoio a Maliki EUA alertam para segurança em Basra Ninguém deve intervir no governo, diz Maliki Bush mostra frustração com governo iraquiano Acidentes mais letais com helicópteros De acordo com um comunicado do Exército dos Estados Unidos no Iraque, dois helicópteros do tipo Black Hawk realizavam uma operação noturna quando um deles apresentou uma falha mecânica e caiu. Não existem indicações de que o helicóptero tenha sofrido um ataque, mas as investigações sobre as causas do acidente ainda estão sendo realizadas. Os 14 soldados americanos mortos no acidente faziam parte da chamada Força-Tarefa Relâmpago, uma divisão americana responsável por uma grande área no norte do Iraque, incluindo as cidades de Balad, Kirkuk, Tikrit, Mosul e Samarra. O acidente é o segundo envolvendo um helicóptero americano este ano. Em janeiro um outro Black Hawk caiu na província de Diyala, matando os 12 soldados que estavam a bordo. O pior acidente com helicópteros no Iraque ocorreu em janeiro de 2005, quando 31 fuzileiros navais morreram na queda de um helicóptero de transporte da Marinha americana. Segundo o correspondente da BBC em Bagdá Mike Wooldridge, a ocorrência de vários acidentes com helicópteros no Iraque indica que o Exército americano depende deles para evitar a ameaça de emboscadas e bombas colocadas em beiras de estradas por insurgentes e militantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.