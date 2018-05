Queda de helicóptero mata 14 soldados dos EUA no Iraque Um helicóptero caiu no norte do Iraque na quarta-feira e matou 14 soldados dos Estados Unidos, disse o Exército norte-americano, no pior incidente deste tipo em dois anos. Também no norte do Iraque, pelo menos 20 pessoas morreram quando um suicida jogou um caminhão tanque contra os portões de um posto policial na cidade de Baiji, a 180 quilômetros ao norte de Bagdá. Outras 40 pessoas ficaram feridas. A polícia mudou-se recentemente para sua nova central, que fica entre lojas e casas, depois de um ataque parecido contra sua antiga sede, em junho, que matou 27 pessoas. Um comunicado militar dos EUA disse que as primeiras indicações sugerem que o helicóptero Black Hawk teve falha mecânica, no segundo incidente deste tipo em oito dias. "Não há indícios de fogo hostil", disse. "Dois helicópteros UH-60 Black Hawk estavam em uma operação noturna quando uma das aeronaves caiu. Ela estava carregando quatro tripulantes e 10 passageiros", disse. A localização exata da queda não ficou clara de imediato. Isso eleva para 3.721 o número de militares dos EUA mortos no Iraque desde a invasão de 2003 para derrubar Saddam Hussein. Neste mês de agosto já são 63 mortos. Em janeiro de 2005, 31 homens morreram na queda de um helicóptero de transporte dos soldados dos EUA. O Índice Iraque da Brookings Institution afirma que 67 helicópteros dos EUA caíram desde maio de 2003, sendo 36 por fogo inimigo. REUTERS FE