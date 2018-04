Queda de violência em Bagdá é sustentável, diz general dos EUA A redução no nível de violência verificada em Bagdá nos últimos meses representa uma tendência sustentável capaz de permitir que um número menor de soldados norte-americanos proteja a capital iraquiana, afirmou um general dos EUA na quarta-feira. O major-general Joseph Fil, comandante das forças norte-americanas em Bagdá, disse que o grupo Al Qaeda no Iraque não controlava mais nenhuma parte da cidade de 7 milhões de habitantes. O grupo foi responsabilizado pela maior parte dos grandes atentados com carro-bomba nos quais morreram milhares de pessoas. A ação de esquadrões da morte na cidade também diminuiu 80 por cento em relação a seu nível máximo. E os ataques realizados com bombas plantadas ao lado de ruas e estradas caíram 70 por cento, afirmou Fil a repórteres estrangeiros sem divulgar datas específicas. "Acho que veremos o dia em que, com certeza, precisaremos de menos soldados da coalizão em Bagdá", disse. Questionado sobre quando isso aconteceria, o general respondeu: "Já nos encontramos em um ponto no qual aumentará o número de forças que deixam a cidade, no qual veremos uma queda natural desses números. Sinto-me bastante confiante a respeito disso, em vista do nível atual de violência." O presidente dos EUA, George W. Bush, aumentou em 30 mil soldados o contingente militar de seu país no Iraque, no começo deste ano, em um esforço final para impedir que o território iraquiano mergulhasse em uma guerra civil e a fim de dar às forças políticas iraquianas a oportunidade para que se reconciliassem. A maior parte das tropas adicionais foi estacionada em Bagdá ou nas cercanias da cidade. Algumas dessas unidades sairão dali nos próximos meses, segundo prevê um plano sancionado por Bush no começo de setembro. Segundo esse plano, o número de soldados norte-americanos no Iraque cairá em algo entre 20 mil a 30 mil até a metade do próximo ano de um total de 170 mil atualmente. Fil disse que a queda no nível de violência em Bagdá era um ganho sustentável. "Acredito que se trata de algo sustentável e isso porque, em primeiro lugar, estamos trabalhando com as forças iraquianas agora em literalmente todos os cantos da cidade", afirmou. "Mas também devo dizer que Bagdá é um lugar perigoso e que a Al Qaeda, apesar de estar sob pressão, continua a respirar e se fortalecerá novamente se permitirmos que isso aconteça." Segundo o general, o nível de violência vinha caindo mês a mês depois de atingir um pico em junho. No entanto, à medida que um número menor de soldados da coalizão se fizer necessário, será necessário um número maior de soldados iraquianos para preencher os espaços vazios, afirmou.