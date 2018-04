Queda no número de mortes deixa Bush mais otimista sobre Iraque O presidente George W. Bush fez uma avaliação otimista da impopular guerra do Iraque e elogiou na sexta-feira a redução da violência e das baixas militares, como sinal de que os reforços deste ano estão funcionando. "Com a nossa ajuda, o povo iraquiano está confrontando os terroristas e estão recuperando seu país", disse Bush, em sua avaliação mais detalhada sobre o Iraque desde que anunciou, em setembro, que a melhora na segurança permitiria uma diminuição no contingente. Mas ele admitiu que o governo iraquiano falhou em seus esforços contra a divisão sectária. "Deixei meu desapontamento claro à liderança iraquiana", afirmou em cerimônia a soldados que completavam um treinamento básico no Fort Jackson, Carolina do Sul. Há dois dias, o governo iraquiano disse que o número de mortos civis no país caiu em outubro a seu menor nível do ano. No mês, os EUA perderam 39 soldados no país, menor número desde março de 2006. Bush tenta mostrar que a melhoria nos números se deve ao envio de 3.000 soldados adicionais neste ano para estabilizar Bagdá e outras áreas do país. "Nossa estratégia reconhece que, uma vez que os iraquianos se sintam seguros em suas casas e bairros, podem começar a criar empregos e oportunidades, e isso está começando a acontecer", afirmou Bush. "A corrupção continua um problema, o desemprego continua alto e as melhorias que vimos na economia iraquiana não são uniformes em todo o país. Mas no geral a economia iraquiana cresce a um ritmo forte." O governo espera que as notícias positivas vindas do Iraque possam pressionar o Congresso, controlado por democratas, a aprovar um pedido adicional de verbas para as guerras do Iraque e Afeganistão. Em setembro, Bush aceitou a proposta do general David Petraeus, comandante dos EUA no Iraque, de retirar cerca de 20 mil soldados até julho de 2008, mas rejeitou qualquer desocupação mais radical. A redução planejada devolverá o contingente, atualmente em cerca de 170 mil militares, para o mesmo nível de antes do envio de reforços. As pesquisas mostram que a maioria dos norte-americanos é contra a estratégia de Bush e gostaria de uma retirada mais acelerada.