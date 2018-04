Rebeldes curdos matam dois soldados turcos

Rebeldes curdos mataram dois soldados turcos em conflito na província de Hakkari, sudeste da Turquia, informou o site do Estado-Maior do país. Outros dois ficaram feridos.

Em comunicado, a fonte militar disse que um grupo de rebeldes curdos abriu fogo na noite desta terça-feira contra forças militares em uma zona montanhosa de Semdinli, uma localidade de Hakkari, na fronteira com o Iraque, e um soldado ficou morto.

Um sargento, que foi internado junto a outros dois soldados feridos no mesmo ataque em um hospital militar de Hakkari, morreu pouco depois.

Os ataques por ativistas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é ilegal, aumentaram nas últimas semanas, com a chegada de condições meteorológicas mais amenas na zona fronteiriça com o Iraque, país de onde o grupo terrorista ameaçou intensificar a luta contra a Turquia.