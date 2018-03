Rebeldes curdos podem atacar oleodutos se forem alvo da Turquia Guerrilheiros curdos poderão atacar oleodutos turcos se as tropas da Turquia realizarem ofensivas contra eles, afirmou nesta sexta-feira um de seus líderes, segundo uma agência de notícias pró-rebeldes. "Não temos política específica sobre oleodutos, mas atualmente estamos lutando uma guerra defensiva...Já que os oleodutos que cruzam o Curdistão provêem os recursos econômicos para a agressão do Exército turco, é possível que guerrilhas os tenham como alvo", disse Murat Karayilan, de acordo com agência Firat. O Parlamento da Turquia autorizou na quarta-feira que tropas do país conduzam operações no norte do Iraque, a fim de combater rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que se escondem na área.