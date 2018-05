Rebeldes líbios alertam para 'massacre' em Misrata, na Líbia

O alerta acontece depois de um pesado ataque de leais a Gaddafi numa área residencial perto do porto controlado pelos rebeldes. O ataque deixou oito mortos. Um porta-voz dos rebeldes disse que o número deve aumentar.

"Um massacre... vai acontecer aqui se a Otan não intervir fortemente", disse um porta-voz dos rebeldes, que se identificou como Abdelsalam, à Reuters por telefone em Misrata.

A França e o Reino Unido, que lideram a coalizão de ataques aéreos contra as forças de Gaddafi, estão cada vez mais frustrados com a falta de apoio entre outros membros da aliança militar.

Os rebeldes que defendem Misrata, seu último grande enclave no oeste da Líbia e que tem sido cena de pesados combates nas últimas semanas, estão preocupados com a ausência de uma estratégia militar clara para tirar Gaddafi do poder.

(Reportagem adicional de Mariam Karouny em Beirute e Richard Lough em Rabat)