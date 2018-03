Rebeldes sírios têm ajuda de inteligência alemã, diz jornal

O jornal Bild am Sonntag afirmou que o barco teria equipamento de espionagem do serviço de inteligência da Alemanha, o que permitiria o monitoramento das movimentações das tropas sírias.

As informações sobre operações militares do governo sírio são passadas aos Estados Unidos e ao Reino Unido, que as repassam aos rebeldes sírios, segundo o jornal.

Um porta-voz do Ministério da Defesa alemão afirmou que um navio equipado com tecnologia de espionagem, que normalmente patrulha o leste do Mediterrâneo, estava na Sardenha.

O governo alemão disse que não falaria sobre atividades de inteligência, e o serviço secreto não se pronunciou.

Não houve também comentários de Londres e de Washington.

