Rebeldes sírios tomam bases de fronteira com Iraque e Turquia Rebeldes sírios assumiram o controle do principal posto de fronteira com o Iraque em Abu Kamal nesta quinta-feira, disseram ativistas da oposição, no mesmo dia em que opositores do presidente da Síria, Bashar al-Assad, invadiram duas passagens fronteiriças com a Turquia.