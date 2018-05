Rebeldes tomam posto na fronteira entre Líbia e Tunísia

TÚNIS - Um líder dos rebeldes da Líbia afirmou nesta quinta-feira, 21, que as forças de oposição ao regime de Muamar Kadafi tomaram o controle de um posto na fronteira com a Tunísia, perto de uma cidade que havia sido dominada por eles anteriormente. A captura da passagem fronteiriça de Dhuheiba pode abrir um canal importante para a cidade de Nalut, a cerca de 240 quilômetros da capital líbia, Trípoli. Testemunhas situadas no lado tunisiano também falaram sobre a tomada do posto pelos insurgentes.

Treze oficiais e soldados líbios, entre eles um general, entregaram-se a militares tunisianos na fronteira, informou a agência estatal de notícias da Tunísia, TAP, aparentemente buscando refúgio depois de choques com os insurgentes. O posto é o menor dos dois postos de fronteira entre a Tunísia e a Líbia; o posto principal é o de Ras Jdir, mais ao norte.

Milhares de líbios que fogem da violência crescente na região conhecida como Montes Ocidentais vêm ingressando no sul da Tunísia e na cidade fronteiriça de Dehiba nos últimos dias. A violência na região pouco povoada vem recebendo pouca atenção internacional, comparada à atenção voltada aos ataques em cidades líbias da região costeira, como Misrata e Ajdabiya.

"Estamos vendo rebeldes que controlam o posto de fronteira", disse à Reuters pelo telefone de Dehiba uma testemunha que deu seu nome como sendo Ali. A testemunha disse que houve combates ferrenhos perto da fronteira, que duraram até a manhã da quinta-feira, e que dezenas de soldados líbios tinham se entregado ao exército tunisiano. Não foi possível obter comentários imediatos do Ministério da Defesa.

Outra testemunha no posto de travessia disse que os rebeldes estavam comemorando, dando tiros para o ar. Era possível ouvir disparos pelo telefone. Negando-se a dar seu nome, a segunda testemunha disse que passaria seu telefone a um dos insurgentes, que disse à Reuters: "Controlamos o posto de fronteira". As testemunhas estimaram o número de rebeldes em quase 50.

A TAP confirmou o incidente. "Revolucionários líbios assumiram o controle do portão de passagem no lado líbio do posto de travessia de Dehiba, após uma intensa troca de tiros", disse a agência, citando seu repórter.