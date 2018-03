Refém britânico 'cometeu suicídio' no Iraque, diz jornal

Um vídeo obtido pelo jornal britânico The Sunday Times sugere que um dos cinco reféns britânicos seqüestrados por militantes iraquianos há mais de um ano cometeu suicídio. Segundo a BBC, na imagens, militantes do grupo autodenominado Resistência Xiita Islâmica, que capturou os britânicos, dizem que um deles, Jason, se matou no dia 25 de maio de 2008. Veja também: Assista ao vídeo do Sunday Times Um comunicado divulgado na fita diz que o governo britânico "falhou em responder suas mensagens". "Esta demora e falta de seriedade por parte do governo britânico está prolongando a deterioração psicológica dos reféns, o que levou um deles, Jason, a cometer suicídio no dia 25 de maio de 2008", diz o comunicado. "Ele surpreendeu nossos irmãos que estavam tomando conta dele." As imagens ainda mostram outro refém, Alan, apelando ao governo britânico que atenda as demandas dos seqüestradores relativas à libertação de prisioneiros iraquianos. "Fisicamente eu não estou muito bem", diz Alan. "Psicologicamente, estou pior ainda". "Eu quero ver minha família de novo", diz Alan, que em nenhum momento faz qualquer menção ao suposto suicídio do colega. De acordo com o Sunday Times, um intermediário dos militantes que entregou o vídeo disse que Jason já havia tentado suicídio em outras duas ocasiões. Ainda segundo o intermediário, provas da morte do refém seriam entregues caso o governo britânico aceite negociar. O jornal ainda disse que a família foi informada sobre o vídeo na semana passada. O governo britânico não confirmou a morte de Jason e qualificou o seqüestrou dos britânicos como "repugnante". O ministro das Relações Exteriores, David Milliband, disse que o vídeo "vai causar aflição e preocupação para as cinco famílias". Milliband disse ainda que o governo está pronto a negociar para garantir a libertação dos britânicos. Libertação dos reféns Em Jerusalém, Brown pediu "a libertação imediata" dos cinco britânicos seqüestrados desde maio de 2007 no Iraque e disse que esses homens "já sofreram o suficiente". Até o momento, o governo britânico não confirmou a veracidade da informação. Brown considerou que esse vídeo "repugnante" só causará mais angústia para as famílias, que tem sofrido bastante, e explicou que durante sua visita ao Iraque, no sábado, conversou sobre o assunto com o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, e com autoridades americanas no país. "Trabalharei com o governo iraquiano, como disse ao primeiro-ministro Maliki ontem (sábado), para conseguir sua libertação, e faremos tudo o que estiver em nosso alcance para trabalhar com quem estiver em posição de nos ajudar a libertar esses reféns", disse. Os seqüestradores, a autodenominada Resistência Islâmica Xiita no Iraque, seqüestraram os cinco britânicos - um técnico de informática e seus guarda-costas - em 29 de maio do ano passado no Ministério das Finanças iraquiano, no centro de Bagdá. Em um vídeo anterior, divulgado em fevereiro deste ano, o grupo exigiu a libertação de nove presos iraquianos em troca da libertação dos cinco britânicos. Este é o segundo vídeo divulgado pelos militantes desde o seqüestro, em maio de 2007. No primeiro, divulgado em dezembro, os rebeles ameaçam os cinco reféns de morte, dizendo que um deles seria morto se as tropas britânicas não deixassem o Iraque em dez dias. Os britânicos, quatro guarda-costas e um especialista em informática, foram capturados por militantes armados disfarçados de policiais. Matéria atualizada às 11 horas.