Refém francês é liberado pela Al-Qaeda no norte de Mali

O refém francês Pierre Camatte, sequestrado em Mali pelo ramo da Al-Qaeda no Magreb há quase três meses, foi libertado nesta segunda-feira, 22, no norte do Sahel, de acordo com fontes de segurança do país.

"Pierre foi libertado, e se encontra em bom estado de saúde, isso é o mais importante", declarou Seydou Cissouma, porta-voz da presidência maliense, na rádio estatal do país.

Cissouma disse que Camatte, sequestrado em novembro passado, está nas mãos das autoridades locais.

Camatte foi solto após quatro islâmicos serem liberados pelo país na noite de domingo, a pedido da Al-Qaeda.

A Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQMI), que mantém presos três espanhóis e dois italianos no deserto de Mali, havia ameaçado matar Pierre Camatte se seus quatro militantes não fossem liberados (dois argelinos, um burquinês e um mauritano). A decisão de Mali fez com que a Argélia retirasse seu embaixador do país em protesto.

Pierre Camate, de 61 anos, havia sido sequestrado na noite de 26 de novembro de 2009 em um hotel de Menaka, no noroeste de Mali, por um grupo de malienses da região, que o "venderam" a Al-Qaeda.

Acredita-se que o francês ficou preso pelo grupo do argelino Abdelhamid Abu Zeid, responsável pelo assassinato de um turista britânico, Edwin Dyer, em junho de 2009.

A Al-Qaeda no Magreb realizou uma campanha de emboscadas e ataques suicidas com bombas na Argélia, mas nos últimos anos têm agido frequentemente no sul do deserto do Sahara.

Sarkozy

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, esperado nesta quarta-feira para um visita oficial ao Gabão, disse em um comunicado que estava feliz com a liberação de Camatte.

Sarkozy agradeceu a gestão da crise ao presidente maliense, Amadou Toumani Torie, e o prometeu apoio da França na luta contra grupos extremistas.