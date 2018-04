Reformistas prometem revelar corrupção de Ahmadinejad

Os dois candidatos reformistas à Presidência do Irã, Mehdi Karroubi e Mir Hussein Moussavi, passaram para o ataque e prometeram que, se saírem vencedores das eleições de 12 de junho, revelarão supostos casos de corrupção do governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad. A apenas três dias das eleições, as previsões indicam um resultado muito apertado e mostram a possibilidade de um segundo turno, uma semana depois, entre Ahmadinejad e Moussavi.

Karroubi se comprometeu a divulgar, após as eleições, uma série de documentos que mostraria o envolvimento do líder em casos de corrupção. "Após 12 de junho, revelarei uma documentação relacionada a um caso apresentado contra Ahmadinejad por uma questão relativa a US$ 700 milhões em petróleo em Ardabil", cidade do oeste do Irã, disse Karroubi aos jornalistas.

A ameaça do clérigo é um novo capítulo da luta com o presidente, desde que Ahmadinejad acusou Karroubi, em um debate televisivo, de ter aceitado US$ 300 mil de um multimilionário iraniano processado por corrupção. Karroubi admitiu que tinha aceitado esse dinheiro "como clérigo que sou" para distribuí-lo em obras de caridade, e que, naquela época, o empresário não estava sendo investigado.

Em uma ação incomum, sem precedentes nos 30 anos de Revolução Islâmica, Ahmadinejad ainda acusou seus antecessores, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani e Mohamad Khatami, de corrupção e complô para derrubar seu governo. Foi especialmente direto com a família de Rafsanjani, um dos clãs mais ricos do país, aos quais acusou de se apoderar e manipular a economia nacional. Também acusou de enriquecimento ilícito alguns membros do gabinete de Moussavi, que foi primeiro-ministro entre 1981 e 1989.

Moussavi passou também ao ataque na segunda-feira ao ressaltar que, se for eleito, seguirá o rastro de mais de US$ 1 bilhão procedentes do lucro petroleiro que, segundo uma investigação do Parlamento, não foi reintegrado no Tesouro Público entre 2006 e 2007. Ahmadinejad se defendeu na sexta-feira alegando que a questão é "um erro contábil no qual se misturaram riais com dólares", uma desculpa considerada "insuficiente pelo tribunal de contas".

"Eleições limpas"

Em sua última entrevista coletiva de campanha, o candidato reformista Mehdi Karroubi afirmou que espera um alto índice de participação na próxima sexta-feira, e que o mais importante é que as eleições "sejam limpas". "Prevejo um alto índice de participação. Esse é nosso objetivo, junto ao fato de que as eleições se desenvolvam com normalidade e transparência", disse Karroubi. Em 2005, Karroubi já havia denunciado uma fraude que o teria afastado do segundo turno a favor do atual presidente, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad.

O Irã não permitiu que o pleito, entendido como crucial para o futuro do país, conte com a presença de observadores internacionais. Segundo a Lei Eleitoral iraniana, cada candidato tem direito a que um delegado de sua campanha esteja presente em cada um dos 49 mil colégios eleitorais que serão instalados em todo o país, desde que estes abram até a apuração dos votos.

No entanto, tanto a campanha de Karroubi quanto a do principal candidato pró-reformista, Mir Hussein Moussavi, temem fraudes. "Existe a possibilidade de que provoquem irregularidades nos sistemas de comunicação, como telefones, celulares ou internet, para que os observadores não possam nos enviar avisos sobre casos da fraude ou que seja usada qualquer desculpa para impedir que façam seu trabalho", disse Morteza Alviri, diretor do comitê de vigilância dos votos da plataforma de Karroubi.

Alviri teme especialmente o Exército e a milícia de voluntários islâmicos Basij, na maioria favoráveis à reeleição de Ahmadinejad. "Existe a possibilidade de um tipo de fraude que seja o voto organizado dos militares e dos Basij. Ou que escrevam os votos para pessoas analfabetas", avisou.