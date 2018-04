Refugiados do Iraque voltam para casa por falta de dinheiro--ONU A maior parte dos refugiados iraquianos que volta para casa proveniente da Síria retorna, não porque vê em seu país um local mais seguro, mas porque não consegue mais pagar pelos custos de viver no exterior, afirmou um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) também disse que o fluxo de refugiados vindos da Síria havia diminuído após um aumento no final de 2007. E que o número de iraquianos saindo de seu país era maior do que o de iraquianos que regressavam. No mês passado, o Crescente Vermelho iraquiano disse que cerca de 46 mil refugiados tinham voltado da Síria entre 15 de setembro e 27 de dezembro, um contingente muito menor que o divulgado pelo governo iraquiano. Em novembro, autoridades do Iraque, ansiosas para ressaltar a queda nos níveis de violência, afirmaram que 1.600 refugiados regressavam diariamente. E que 46 mil teriam voltado para Bagdá contando apenas outubro. "A maior parte dos refugiados não concorda com a noção de que a segurança aumentou suficientemente no Iraque", afirmou o relatório do Acnur, visto pela Reuters na quarta-feira. "Os refugiados que cogitam a possibilidade de regressar ao Iraque citam os problemas financeiros como o principal motivo para essa decisão", acrescentou. Segundo o documento, membros do Acnur entrevistaram 110 iraquianos em um centro de inscrição do órgão em Damasco. Desses, 46,1 por cento disseram que não conseguiam mais viver na Síria e 25,6 por cento, que voltavam porque seu visto de permanência tinha expirado. No total, 14,1 por cento "afirmaram ter ouvido que a violência havia diminuído e que poderiam voltar", disse o relatório. O número de episódios violentos caiu dramaticamente no Iraque após uma série de operações militares realizadas no ano passado. Segundo o governo iraquiano e as Forças Armadas dos EUA, a quantidade de ataques diários diminuiu 60 por cento desde junho de 2007. Cerca de 2,2 milhões de iraquianos foram obrigados a deixar o país em virtude da violência. O Crescente Vermelho do Iraque estima que algo entre 1,5 milhão e 2 milhões ingressou na Síria. A Organização Internacional para a Migração (IOM) disse, no mês passado, que o número de refugiados internos existentes dentro do Iraque tinha parado de aumentar tanto. Mas observou que apenas "uma pequena porcentagem" dos que fugiram para o exterior estava regressando.