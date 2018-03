Reino Unido coloca Hezbollah na lista de grupos terroristas

O governo do Reino Unido colocou nesta quarta-feira, 2, o braço militar da organização xiita libanesa Hezbollah na lista de grupos terroristas, informou o Ministério do Interior britânico. Assim, será crime no Reino Unido pertencer, financiar e apoiar a milícia, mas as atividades políticas, sociais e humanitárias do grupo não serão afetadas, disse, em comunicado, Tony McNulty, vice-ministro do Interior britânico. A organização de segurança externa do Hezbollah já estava incluída na lista de grupos terroristas em virtude da lei antiterrorista britânica de 2000, mas foi substituída por uma proibição sobre toda a estrutura militar do grupo xiita. "O braço militar do Hezbollah oferece um ativo apoio aos militantes no Iraque responsáveis pelos ataques contra as forças da coalizão e os civis iraquianos, inclusive oferecem treinamento no uso de bombas mortais nas estradas", disse McNulty. "Também oferece apoio a grupos terroristas palestinos nos territórios palestinos ocupados, como a Jihad Islâmica palestina", afirmou a nota do vice-ministro. É por esta razão que o governo britânico tomou esta medida, que envia uma "mensagem clara" de que o Reino Unido condena a violência do Hezbollah. "Continuamos pedindo ao Hezbollah que coloque fim à atividade terrorista e seu apoio ao terrorismo no Iraque e nos territórios palestinos ocupados, que abandone sua qualidade de grupo armado e participe do processo democrático nos mesmos termos que outros partidos políticos libaneses", especifica a nota.