Relatório de general sobre Iraque deve apontar quadro desigual Um relatório a ser divulgado em setembro sobre o incremento das tropas dos EUA no Iraque deverá apontar para um quadro misto que inclui avanços militares mas também metas de reconciliação política não alcançadas, desencadeando um novo debate sobre a justificativa ou não de uma retirada das forças americanas. O relatório do general americano que comanda as operações no Iraque, David Petraeus, está previsto para sair até 15 de setembro. A expectativa ampla é que trace uma avaliação decisiva do impacto da decisão tomada pelo presidente George W. Bush este ano de enviar milhares de soldados adicionais a Bagdá e à província de Anbar, para tentar levar a estabilidade a essas regiões. Com a guerra pouco popular figurando como questão em pauta na campanha presidencial americana, e com o aumento das mortes de civis no Iraque, é provável que os democratas utilizem o relatório como munição para reforçar seu argumento de que é hora de os EUA traçarem um plano para reduzir sua presença no Iraque. "O relatório deve ressaltar o fato de que a situação no Iraque não melhorou e que precisamos de uma mudança de estratégia", disse o democrata do Nevada Jim Manley, porta-voz do líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid. Alguns republicanos preocupados com as eleições de novembro de 2008 provavelmente levantarão perguntas difíceis sobre quanto tempo será possível manter a estratégia atual no Iraque, em vista da desaprovação pública da guerra. Altos funcionários da administração familiarizados com os primeiros esboços do relatório disseram que Petraeus e o embaixador dos EUA no Iraque, Ryan Crocker, vão traçar um quadro misto do Iraque. Houve mais êxitos do que os previstos na estratégia americana de limpar os bairros de Bagdá de insurgentes e manter o controle sobre eles, disseram. E a província de Anbar, em que a situação é sempre intranquila, também passou a viver mais calma. Mas menos avanços foram feitos no sentido de conseguir que o governo do primeiro-ministro Nuri al Maliki faça gestos de reconciliação política. E uma lei de partilha da receita petrolífera e outras medidas chaves ainda estão longe de concretizadas. "A boa notícia no Iraque é que estamos vencendo, militarmente. A má notícia é que o governo de Maliki não está funcionando bem", disse o senador republicano e pré-candidato presidencial John McCain. Petraeus disse a jornalistas na quarta-feira que está preparando recomendações sobre o nível das tropas, visando uma presença americana reduzida no Iraque dentro de um ano, mais ou menos.