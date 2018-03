Relatório dos EUA alerta para limpeza étnica em Bagdá Autoridades dos EUA em Bagdá temem que a violência entre sunitas e xiitas em alguns bairros se transforme em "limpeza étnica" quando as forças norte-americanas forem embora, disse na quinta-feira uma agência ligada ao governo. A Inspetoria-Geral Especial para a Reconstrução do Iraque alertou em um relatório que a redução da violência sectária, atribuída ao reforço militar enviado neste ano pelo presidente George W. Bush, não produziu uma reconciliação política duradoura em Bagdá e na vizinha província de Diyala. "Alguns dos distritos e bairros continuam 'quentes' demais para que a reconciliação tenha lugar", disse o relatório, que incluía uma análise da iniciativa diplomática do governo Bush para estabilizar o Iraque, com equipes provinciais de reconstrução formadas por funcionários civis e militares dos EUA. "Em áreas que incluem populações mistas sunita e xiita, nos disseram que a saída das forças dos EUA abriria terreno para batalhas campais de limpeza étnica", diz o texto. A violência no Iraque não parou, mas os ataques em Bagdá e arredores diminuíram desde que os EUA enviaram 30 mil soldados adicionais, elevando o total a 171 mil. (Por David Morgan)