Repórteres Sem Fronteiras denunciam censura massiva no Irã

A entidade Repórteres sem Fronteiras (RSF) denunciou neste sábado, 14, uma "censura massiva" da imprensa pelo Estado iraniano, particularmente das páginas da Internet, com o objetivo de "impedir a divulgação de informações sobre as fraudes que afetaram as eleições presidenciais", segundo a agência de notícias AFP.

"Enquanto fraudes generalizadas se confirmam, o Estado aplica uma política de propaganda e censura para legitimar a vitória no primeiro turno de Mahmud Ahmadinejad", afirma a RSF em comunicado. A entidade disse que as páginas da Internet Entekhab, Ayandenews, Moj Sevom, Norooznews e Ghalamsima, "próximas aos reformistas", foram filtradas e censuradas pelo Estado.

Por outro lado, "para impedir que a oposição reunisse resultados eleitorais", o sistema de envio de mensagens por celular (SMS) foi prejudicado e os partidários da oposição impedidos de entrar em muitos colégios eleitorais. "Os meios de comunicação estatais tiveram que anunciar rapidamente a vitória de Ahmadinejad, enquanto os sites dos candidatos que criticaram os resultados oficiais foram bloqueados", disse a RSF.

Ahmadinejad, a segunda figura mais poderosa no Irã depois do líder aiatolá Ali Khamenei, ganhou a eleição em primeiro turno com 62,63% dos votos, contra 33,75% de seu principal adversário, o ex-primeiro ministro Mir Hussein Mousavi, segundo resultados definitivos do Ministério do Interior.