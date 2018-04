Resultado parcial indica liderança de Ahmadinejad no Irã

Com mais de 72,8% das urnas apuradas no Irã, o presidente do país, o conservador Mahmoud Ahmadinejad, mantém uma folgada vantagem sobre seus adversários e aparece com 65,69% da preferência do eleitorado. Segundo os novos dados do Ministério do Interior iraniano, Ahmadinejad recebeu 17.934.382 dos mais de 25 milhões de votos apurados.

O candidato independente e ex-primeiro-ministro iraniano Mir Hussein Moussavi, é o segundo colocado, com 8.124.000 votos (31,4%). Bem atrás, aparecem o conservador Mohsen Rezaei, com 508.796 votos (1,96%), e o clérigo reformista Mehdi Karrubi, com 228.431 (0,88%).

Os resultados finais devem ser validados pelo poderoso Conselho de Guardiães antes de serem oficializados. Caso estes números sejam confirmados, Ahmadinejad terá alcançado uma arrasadora vitória ainda no primeiro turno.

Veja também:

Após comparecimento em massa, Irã encerra votação

Perfil: Economia é desafio para a reeleição de Ahmadinejad

Perfil: Mousavi, o reformista que desafia Ahmadinejad

Entenda como funcionam as eleições iranianas

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

Blog do Chacra: A teoria "do quanto pior, melhor" na eleição iraniana

Os dois principais adversários nas eleições presidenciais do Irã afirmaram nesta sexta-feira, após o encerramento da votação, ter vencido o pleito em primeiro turno. Mousavi, principal candidato de oposição, disse em coletiva de imprensa ter sido vitorioso por ampla margem. Logo depois, porém, a agência de notícias estatal Irna divulgou que o presidente Ahmadinejad teria garantido o segundo mandato. Se nenhum dos candidatos conseguir a maioria absoluta dos votos nesta sexta-feira, os dois primeiros colocados disputarão um segundo turno já no próximo dia 19. Além dos dois principais rivais, também estão na disputa o candidato conservador Mohsen Rezai e o reformista Mehdi Karroubi. Os resultados oficiais só serão divulgados no sábado.

"De acordo com as informações que eu recebi, eu sou o vencedor desta eleição por uma margem substancial", disse Mousavi em coletiva de imprensa na capital iraniana. Mais cedo, um assessor próximo do líder disse que Mousavi venceu com 65% dos votos. Mousavi reclamou de irregularidades na votação e da falta de cédulas. Segundo o candidato de oposição, milhões de eleitores não puderam votar. Segundo a BBC, ele disse ainda que seus monitores não tiveram acesso suficiente aos locais de votação e que irá responder com firmeza a qualquer tipo de fraude eleitoral. "Estamos esperando que a contagem dos votos seja encerrada oficialmente e que sejam dadas explicações para essas irregularidades", disse Mousavi. "Esperamos comemorar com o povo muito em breve."

Os iranianos lotaram os postos eleitorais após uma campanha eleitoral sem precedentes no país e, talvez, a disputa presidencial mais concorrida desde a fundação da República Islâmica, há 30 anos. A votação desta sexta-feira encerra uma temporada eleitoral que chegou às ruas da capital Teerã e de outras cidades, com comícios espontâneos e manifestações inflamadas nos últimos dias, que estenderam-se até às primeiras horas de hoje.

As urnas foram abertas próximo à meia-noite (pelo horário de Brasília) desta quinta-feira e deveriam ter sido fechadas próximo às 10h (de Brasília) desta sexta-feira, mas o fim da votação foi adiado em 4 horas por conta dos altos índices de comparecimento.

Estados Unidos

O presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira que o "grande debate" envolvendo as eleições no Irã mostra que há chances de mudança no país, e que isso pode impulsionar os esforços dos Estados Unidos para negociar com a liderança iraniana. Obama falou com repórteres na Casa Branca nesta sexta-feira, dia em que os iranianos votaram nas eleições presidenciais. Obama afirmou estar empolgado em ver o debate em relação aos candidatos e comemorou que as pessoas estejam "vendo novas possibilidades". O presidente americano acrescentou ainda que, independente de quem vencer a eleição, o debate já será suficiente para impulsionar os esforços diplomáticos dos EUA em relação ao Irã.

Texto atualizado às 22h17