Reunião das potências sobre Irã ocorrerá em breve, dizem EUA

As potências mundiais devem se encontrar em breve para discutir o programa nuclear iraniano, informou o Departamento de Estado dos EUA nesta segunda-feira, 11, acrescentando que as negociações poderiam começar nessa semana, quando o subsecretário William Burns viaja à Espanha e à Rússia.

Os EUA, que acusam o Irã de manter o programa nuclear para a produção de armas, disseram na semana passada que começaram a discutir novas sanções para pressionar o governo iraniano a abandonar o programa nuclear.

"Pode ser que haverá uma reunião em um futuro próximo. Pode ser que ela faça parte dessa viagem", disse o porta-voz do departamento de Estado, P.J. Crowley, referindo-se aos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e à Alemanha, países que mantém as reuniões em torno do programa nuclear iraniano.

O porta-voz disse que Burns iria para Moscou na quarta-feira e, dois dias depois, partiria para Madrid. Na Espanha, o subsecretário se encontraria com políticos europeus de alto nível para discutir o Irã e outros assuntos, mas não houve confirmações sobre a reunião das potências.