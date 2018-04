Revisão das eleições do Irã sairá em 10 dias

O Conselho dos Guardiães do Irã, órgão legislativo do país, disse nesta segunda-feira, 15, que recebeu duas queixas oficiais de dois candidatos presidenciais derrotados e poderá avaliá-las em 10 dias.

Opositor pede anulação da eleição e Ahmadinejad justifica cerco

Um porta-voz do Conselho, que precisa formalmente aprovar os resultados das eleições, disse que ele recebeu pedidos do moderado primeiro-ministro Mirhossein Mousavi e do líder dos Guardas Revolucionários, Mohsen Rezaie.

Mousavi disse nesta segunda-feira, 15, que pede urgência ao Conselho para anular o resultado da eleição ocorrida na última sexta-feira, 12, na qual Mahmoud Ahmadinejad foi o vencedor.

"Após a revisão, o resultado será anunciado aos candidatos, " reportou a agência local ISNA que citou o porta-voz do Conselho de Guardiães, Abbasali Kadkhodai.

"Mousavi e Rezaie entraram com o pedido no domingo. Após o anúncio oficial (da apelação) o Conselho dos Guardiães tem 10 dias para ver se a eleição foi justa ou não", disse Kadkhodai.

Ahmadinejad e o Ministro do Interior possuem acusações de fraude na eleição, e o supremo líder Ayatollah Ali Khamenei tem chamado os iranianos para dar suporte a Ahmadinejad.