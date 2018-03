Revolta em prisão de Israel deixa dezenas de feridos Dezenas de pessoas ficaram feridas num confronto entre presos palestinos e carcereiros numa cadeia israelense na segunda-feira, disseram autoridades penitenciárias. Pelo menos 15 presos e 15 carcereiros ficaram feridos no tumulto, que aconteceu de manhã numa prisão do deserto de Negev, disse uma representante do Serviço Penitenciário de Israel. Um dos detentos foi levado para o hospital em estado grave. Uma autoridade palestina disse que o número estimado de presos feridos chegava aos 250. O incidente aconteceu num momento em que o premiê israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, tentam reduzir suas divergências nos preparativos para uma conferência sobre o futuro Estado palestino, que está sendo patrocinada pelos Estados Unidos. A questão dos detentos é delicada para os palestinos, já que há quase 11 mil deles sob custódia israelense. O gabinete palestino do premiê Salam Fayyad responsabilizou Israel pela violência na cadeia e emitiu uma nota condenando "veementemente a agressão bárbara" contra os "heróis prisioneiros". A violência estourou quando guardas da prisão conduziam uma busca de rotina por armas no complexo, que abriga 1.000 detentos, disse Eli Gabizon, comandante do distrito sul do Serviço Penitenciário de Israel, à rádio Israel. Durante o tumulto, que durou cerca de uma hora, os prisioneiros enfrentaram os carcereiros e incendiaram as barracas, disse a porta-voz. O parlamentar palestino Issa Qaraqe disse à Reuters que os prisioneiros detidos em cadeias israelenses fariam uma greve de fome de um dia na terça-feira em protesto contra a violência. O grupo islamita Hamas, que assumiu o controle da Faixa de Gaza em junho, também disse que vai organizar passeatas no enclave litorâneo e na cidade de Hebron, na Cisjordânia, para manifestar solidariedade aos presos. (Por Ari Rabinovitch, Haitham Tamimi e Mohammed Assadi)