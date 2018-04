Rice chega a Ancara para discutir saída pacífica para crise curda

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta sexta-feira, 2, a Ancara, onde se reunirá com o governo turco a fim de buscar uma saída não militar para a crise entre a Turquia e a Administração curda no norte do Iraque devido à presença do ilegal Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). A chefe da diplomacia americana foi recebida no aeroporto internacional da capital turca em meio a intensas medidas de segurança. Rice se reunirá às 13h (9h de Brasília), com o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, às 14h (10h de Brasília) com o ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, e no final com o presidente da Turquia, Abdullah Gül, os três do governante e islamita moderado Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP). À noite, Rice irá a Istambul para participar da cúpula ministerial dos países vizinhos do Iraque, que tem o objetivo de promover a estabilidade desse país árabe. A secretária americana tentará convencer o governo de Erdogan a não agir sozinho e coordenar suas ações contra o PKK com os Estados Unidos e o Iraque. Além disso, suas reuniões em Ancara servirão para preparar a visita de Erdogan a Washington na segunda-feira da próxima semana. A Turquia posicionou mais de 100 mil soldados em sua fronteira com o Iraque e ameaça lançar uma operação em grande escala para combater as bases do PKK no norte do Iraque. A atual crise começou há quase duas semanas, quando 12 soldados turcos morreram em uma emboscada do PKK no sudeste da Turquia e oito militares foram seqüestrados pelos guerrilheiros. O PKK é considerado tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Européia como um grupo terrorista.