Rice cobra 'resposta séria' do Irã sobre questão nuclear A secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, alertou na segunda-feira o Irã sobre a possibilidade de novas sanções caso o país ignore o prazo de duas semanas dado por potências globais para restringir seu programa nuclear. Rice disse que o Irã está demorando para dar uma "resposta séria" dentro do prazo estipulado pelas potências para que o país suspenda suas atividades de enriquecimento, em troca de vantagens políticas e comerciais. Países do Ocidente acusam o Irã de desenvolver armas nucleares, o que Teerã nega. "Estamos na mais forte posição possível para demonstrar que, se o Irã não agir, então é hora de voltar àquele caminho (das sanções)", disse Rice. Foi a primeira declaração pública dela sobre o assunto desde sábado, quando os EUA fizeram uma pausa em sua habitual política de pressão e participaram de uma reunião com o Irã em Genebra. Em Jerusalém, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, também alertou o Irã sobre um crescente isolamento caso o país rejeite o pacote oferecido por EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China. "O Irã tem uma clara escolha a fazer: suspende seu programa nuclear e aceita nossa oferta de negociações, ou enfrenta um crescente isolamento e uma resposta coletiva não só de uma nação, mas de todas as nações do mundo", disse Brown. De acordo com ele, as potências ocidentais vão manter sua "determinação em impedir um programa iraniano de armas nucleares". Falando a jornalistas a caminho da Ásia, Rice disse que os EUA vão impor mais sanções bilaterais ao Irã, e que os europeus vão examinar suas opções caso Teerã não atenda às exigências internacionais. "O principal é que temos de começar a considerar o que fazer em Nova York", disse ela, referindo-se ao Conselho de Segurança da ONU, que já impôs três pacotes de sanções ao Irã. (Reportagem adicional de Adrian Croft em Jerusalém) REUTERS FE