Rice diz a Olmert que está preocupada com civis de Gaza A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, manifestou na quinta-feira ao primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, sua preocupação com os civis da Faixa de Gaza, mas ele deixou a reunião prometendo "fazer os terroristas pagarem um preço muito doloroso". Rice não chegou, porém, a pedir moderação nas ações militares de Israel contra os foguetes disparados por militantes islâmicos da Faixa de Gaza. Olmert é pressionado pela opinião pública de seu país a ampliar as ações militares para conter os lançamentos. Na quarta-feira, um foguete palestino matou um homem em Israel, o que não acontecia há nove meses. Bombardeios israelenses mataram seis militantes e cinco civis no território. Rice visita Israel e os territórios palestinos na semana que vem, na esperança de estimular o processo de paz, retomado em novembro, mas complicado pela crescente violência. Questionada sobre se pediu a Olmert que não use força excessiva na resposta aos foguetes, Rice disse a jornalistas: "Acho que essa não é uma boa forma de tratar dessa questão. A questão é que os ataques -- ataques com foguetes -- precisam parar". Ela disse ter reiterado a Olmert a preocupação dos EUA com a situação humanitária, pois "gente inocente está sendo ferida em Gaza". "Temos de lembrar que as atividades do Hamas são as responsáveis pelo que aconteceu em Gaza. Mas é claro que estamos preocupados com os inocentes e preocupados com a situação humanitária", afirmou Rice após uma reunião com Olmert que durou uma hora, no café-da-manhã. Olmert declarou que Israel vai continuar reagindo, porque "estamos no auge da batalha". "E este é um longo processo. Não temos fórmula mágica para resolvê-lo. Trata-se de um processo doloroso. Recebemos golpes dolorosos e reagimos de forma ainda mais dura. Vamos fazer os terroristas pagarem um preço muito doloroso."