Rice pede que não se percam oportunidades de paz A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, recebeu a promessa de apoio saudita na quarta-feira para a conferência de paz no Oriente Médio, e deu início a uma visita a Israel e à Cisjordânia com um apelo para que não se percam oportunidades de buscar a paz. Rice está tentando dar um novo impulso ao esforço de paz entre Israel e o governo do presidente palestino, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, depois da tomada da Faixa de Gaza pelos islamitas do Hamas, em junho. "Israel não vai perder essa oportunidade, não vamos perder a oportunidade de promover um diálogo com Mahmoud Abbas e o governo palestino", disse a ministra das Relações Exteriores israelense, Tzipi Livni, ao lado de Rice. Livni disse que é importante colocar as questões importantes sobre a mesa, mas indicou que o governo israelense ainda não está disposto a aceitar a proposta de Abbas de negociar assuntos definitivos. "Às vezes não é inteligente apresentar as questões mais problemáticas primeiro", disse ela, quando questionada sobre se Israel está disposto a analisar as questões mais complicadas, como as futuras fronteiras com um eventual Estado palestino, a situação de Jerusalém e o problema dos refugiados. O ministro da Informação palestino, Riyad al-Malki, afirmou em Ramallah, na Cisjordânia, que o governo palestino vai pedir a Rice que "pressione o lado israelense para responder a nossas necessidades de segurança." Segundo ele, essas necessidades incluem a retirada das forças israelenses de posições em torno de cidades importantes da Cisjordânia e a ampliação da anistia israelense a palestinos procurados. Rice disse que pretende usar as passagens por Jerusalém e por Ramallah, na quinta-feira, onde vai se reunir com Abbas, para aproveitar as "oportunidades mútuas" de avanço na solução que prevê a convivência de dois Estados, o israelense e um palestino. O presidente de Israel, Shimon Peres, que se reuniu com Rice, afirmou que os Estados Unidos estão aproximando Israel, "mais que nunca, do capítulo conclusivo das negociações com os palestinos." Autoridades israelenses disseram que o premiê israelense, Ehud Olmert, com quem Rice iria jantar na quarta-feira, está disposto a discutir questões como a fronteira em "termos gerais", o que pode levar a uma "concordância em princípio" para a criação do Estado palestino. Mas Olmert não concordou com negociações declaradas sobre as questões definitivas. Autoridades israelenses afirmam que qualquer compromisso agora pode criar expectativas e levar a uma onda de violência mais grave se houver um fracasso nas negociações. Olmert e Abbas devem se reunir na semana que vem em Jericó.