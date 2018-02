Rice pressiona Israel sobre assentamentos e bloqueios

A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, pressionou neste domingo Israel para que alivie as restrições de viagem aos palestinos e qualificou os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada de "particularmente problemáticos". Mas ela afirmou que os Estados Unidos acreditam que um acordo de paz israelo-palestino ainda seja possível antes de o presidente norte-americano, George W. Bush, deixar o cargo em janeiro. Rice elogiou a "profundidade e seriedade" das negociações. "Nós continuamos a acreditar que um acordo entre palestinos e israelenses é uma meta alcançável até o fim do mandato do presidente Bush", disse Rice depois de um encontro com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, em Ramallah. Negociações em questões centrais para o conflito no Oriente Médio foram lançadas em uma conferência patrocinada pelos EUA na cidade de Annapolis, Estado de Maryland, em novembro. Numa entrevista coletiva com Rice, Abbas expressou seu compromisso permanente para os esforços de paz. Mas as conversações israelo-palestinas têm sido prejudicadas pela violência, basicamente ao longo da fronteira da Faixa de Gaza -- que atualmente é controlada pelo grupo islâmico Hamas, opositor de Abbas -- e pela expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia, que os palestinos temem que possam impedi-los de ter um Estado viável. Na entrevista à imprensa, Rice afirmou que os EUA consideram os assentamentos "particularmente problemáticos à necessária atmosfera de confiança". Rice iniciou no sábado sua visita de dois dias à região ao dizer que iria analisar os passos de Israel na Cisjordânia para ver se eles melhoraram o cotidiano dos palestinos. Isto inclui as promessas de remoção de bloqueios na Cisjordânia. Rice afirmou ter levantado essa questão tanto com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, como com o ministro da Defesa do país, Ehud Barak, avaliando se a remoção desses bloqueios teria um efeito significativo nos deslocamentos dos palestinos. "Estamos tentando não olhar apenas para a quantidade, mas também para a qualidade dessas melhorias", disse ela. Em declarações divulgadas no domingo, Olmert não deu detalhes das discussões. Abbas e Olmert devem reunir-se na segunda-feira, depois da partida de Rice.