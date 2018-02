Rivais libaneses vão ao Qatar para negociar fim de crise Líderes rivais libaneses viajam na sexta-feira ao Qatar, onde devem discutir formas de encerrar a crise política em que o Líbano está mergulhado há 18 meses, sendo que desde novembro o país não tem presidente. Uma missão da Liga Árabe já conseguiu na quinta-feira encerrar os combates entre os seguidores do governo, que tem apoio ocidental, e os simpatizantes do grupo xiita Hezbollah, que é da oposição e tem apoio do Irã e da Síria. Como parte desse acordo, os partidos envolvidos aceitam se reunir em Doha, capital do Qatar. Mas fontes políticas disseram na sexta-feira à Reuters que qualquer discussão substancial deve ficar para o sábado. A Síria, acusada pelos EUA de ser parte da crise, disse apoiar a iniciativa árabe. "Este passo pode ser uma chance real de salvar o Líbano dos perigos que o ameaçam", disse o chanceler sírio, Walid Al Moualem, ao jornal libanês As Safir. "Estamos absolutamente ao lado da iniciativa." Na semana passada, o braço armado do Hezbollah expulsou seus adversários sunitas e drusos de várias partes de Beirute e arredores, nos piores confrontos desde o fim da guerra civil (1975-90), com um saldo de 81 mortos. O grupo xiita se rebelou depois de o governo decidir destruir a rede de comunicações do Hezbollah e demitir um chefe de segurança do aeroporto de Beirute, que era ligado ao grupo. Depois, diante da reação, o governo recuou.