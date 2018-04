Rússia alerta Irã por mísseis e enriquecimento de urânio A Rússia alertou na quarta-feira o Irã de que o desenvolvimento de mísseis e o enriquecimento de urânio dão a impressão de que Teerã ignora intencionalmente as preocupações da comunidade internacional. "Não aprovamos as ações do Irã ao demonstrar constantemente suas intenções de desenvolver o setor de foguetes e continuar enriquecendo urânio", disse o chanceler russo, Sergei Lavrov, a agências de notícias de seu país. "Do ponto de vista do direito internacional, essas ações não são proibidas, mas não se pode também ignorar que nos últimos anos vários problemas foram descobertos no programa nuclear iraniano", afirmou Lavrov, segundo a agência Interfax. "Até que esses problemas possam ser removidos, acho que é aconselhável evitar tais passos, e especialmente declarações, que meramente esquentam a atmosfera e criam a impressão de que o Irã realmente se decidiu a ignorar a comunidade internacional, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)." O Irã lançou na semana passada um foguete que disse ter sido projetado para lançar, em 2009, o primeiro satélite nacional de pesquisas, o que demonstra avanços no campo da balística num momento em que potências ocidentais temem que o país esteja desenvolvendo armas nucleares. Teerã diz que seu programa nuclear se destina exclusivamente à geração de energia com fins pacíficos. (Reportagem de Guy Faulconbridge)