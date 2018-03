Rússia, EUA e França condenam enriquecimento nuclear pelo Irã

A carta, endereçada à agência reguladora nuclear da ONU, é em resposta ao lançamento, na semana passada, de um programa de enriquecimento pelo Irã em grau maior --o que levantou suspeitas sobre as ambições de armas nucleares do país-- alegando que os termos estabelecidos pelas grandes potências eram inadequados.

"(Isso) é completamente injustificado ... Caso o Irã siga em frente, isso vai levantar novas dúvidas sobre as intenções nucleares do Irã", diz a carta de 12 de fevereiro.

O documento diz ainda que a proposta da ONU ao Irã para uma troca de urânio enriquecido por combustível nuclear, o que diminuiria o risco de Teerã usar o material para fabricar bombas nucleares, contém garantias legais de que seria cumprido, contrariamente ao que diz o Irã.

Diplomatas afirmaram a carta de 12 de fevereiro foi apresentada para contestar declarações do Irã nesta semana de que as potências teriam feito uma nova proposta para lidar com as críticas de Teerã ao plano, patrocinado pela Agência Internacional de Energia Atômica em 21 de outubro.

(Reportagem de Mark Heinrich)