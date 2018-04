Rússia expressa preocupação com foguete espacial do Irã

O vice-ministro de Assuntos Exteriores da Rússia, Aleksandr Losiukov, expressou nesta quarta-feira, 6, a preocupação de Moscou com o lançamento do foguete espacial iraniano Kavoshgar-1 (Explorador-1). "Qualquer movimento a respeito da fabricação de uma arma potencial preocupa, ainda mais quando levanta suspeitas sobre o possível desejo do Irã de fabricar armas nucleares", disse Losiukov, citado pela agência Interfax. O vice-ministro russo ressaltou que "os foguetes de longo alcance são parte desse tipo de armas (nucleares)" e que, "claro, isso gera preocupação". O Irã lançou na segunda-feira um foguete projetado para enviar ao espaço, no próximo ano, seu primeiro satélite de fabricação nacional, afirmou um canal público de TV do país. A manobra deve alimentar ainda mais as preocupações de potências ocidentais com os planos nucleares do governo iraniano. A tecnologia usada para colocar satélites em órbita também pode servir para o lançamento de armas, disseram analistas. Autoridades norte-americanas acusaram o Irã de pretender equipar seus mísseis com ogivas nucleares. O país, quarto maior produtor de petróleo do mundo, diz que seu programa nuclear visa apenas à geração de eletricidade de modo a direcionar uma maior quantidade de petróleo e gás para a exportação.