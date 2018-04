Rússia receberá nova reunião de paz no Oriente Médio--chanceler A Rússia receberá a próxima conferência de paz no Oriente Médio, afirmou o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, segundo disseram agências de notícias da Rússia nesta quarta-feira. "Ainda temos que fechar o cronograma e a agenda desta reunião", disse Lavrov a repórteres a bordo de um avião que o levou de volta à Rússia após participar do encontro entre Israel e os palestinos nos EUA. Na terça-feira, líderes dos EUA, Israel e dos palestinos concordaram em iniciar conversas imediatamente para tentar assegurar um acordo de paz até o fim de 2008. O objetivo final é a criação de um Estado palestino. O presidente norte-americano, George W. Bush, anunciou o acordo durante a cúpula na Academia Naval de Annapolis, em Maryland, que contou com a participação de 44 países, incluindo o Brasil. "Há um entendimento geral de que reuniões em um formato semelhante ao de Annapolis devem continuar", disse Lavrov. (Reportagem de Dmitry Solovyov)