Saad Hariri deve ser o próximo primeiro-ministro libanês

Saad Hariri, empresário bilionário e filho do ex-primeiro-ministro assassinado Rafik Hariri, aparece como o favorito para liderar o governo libanês depois que uma coalizão pró-Ocidente derrotou o Hezbollah, que conta com o apoio do Irã, nas eleições do final de semana. Aliados no Legislativo disseram nesta terça-feira, 9, que Hariri, um muçulmano moderado de 39 anos que lidera o maior bloco parlamentar na coalizão vencedora, deve substituir seu aliado, Fuad Saniora.

A aliança de Hariri impôs uma importante derrota ao Hezbollah e a seus aliados sírios e iranianos no pleito de domingo ao conquistar 68 assentos contra 57 do grupo opositor. As outras três cadeiras do Parlamento de 128 integrantes ficaram com candidatos independentes.

Os temores de que o Irã conquistasse mais influência no país árabe influenciaram os eleitores cristãos a não votarem na coalizão liderada pelo grupo militante xiita e ajudou na vitória do grupo aliado aos Estados Unidos. Analistas e eleitores disseram nesta terça-feira que a passagem do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pelo mundo muçulmano também ajudou a diminuir o apelo dos militantes.

A derrota do Hezbollah removeu um potencial obstáculo para as renovadas iniciativas de Obama no Oriente Médio. O grupo entrou em guerra com Israel em 2006 e havia temores de que se conquistasse mais poder, poderia haver outro conflito.

Após as eleições surgiram alguns sinais encorajadores de que as tensões entre o Hezbollah e a facção pró-Ocidente podem estar melhorando, pelo menos por enquanto. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu calmamente na segunda-feira os resultados e ofereceu cooperação aos vencedores.

"A chance de construir um Estado forte e justo ainda existe. Todos concordamos que há crises que precisamos enfrentar em todos os níveis", disse ele. "Nós estamos em um novo estágio e numa nova situação", completou.

Em seu discurso de vitória, na segunda-feira, Hariri pediu aos libaneses que unam suas forças. "Nós devemos estender as mãos uns aos outros, arregaçar as mangas e trabalhar juntos para o benefício do Líbano", disse ele.

Hariri não rejeitou a possibilidade de tornar-se primeiro-ministro. Mas ele não quis o cargo após as eleições de 2005, realizadas apenas poucos meses após seu pai, Rafik Hariri, ter sido assassinado em Beirute. A morte de Rafik Hariri provocou grandes protestos de rua contra a Síria, que para muitos, inclusive Saad Hariri, foi responsável pelo ataque. A Síria nega envolvimento no episódio.

As manifestações, somadas à intensa pressão internacional, forçaram a Síria e suas dezenas de milhares de tropas a saírem do Líbano poucos meses depois, encerrando quase três décadas de controle sírio sobre o país vizinho.

Ahmed Fatfat, integrante do Movimento do Futuro, ao qual Hariri pertence, disse esperar que ele seja nomeado primeiro-ministro durante as consultas entre o presidente Michel Suleiman e os novos legisladores depois que o mandato dos parlamentares terminar, em 20 de junho.

"Saad Hariri é a nossa escolha para o cargo de primeiro-ministro. O povo libanês expressou grande confiança nele após as eleições de domingo", disse Fatfat.

Pela divisão sectária do poder político no Líbano, o primeiro-ministro deve ser um muçulmanos sunita, o presidente um católico maronita e o presidente do Parlamento um muçulmano xiita.

Embora alguns critiquem a falta de experiência política de Hariri, seu correligionários lembram seu sucesso nos negócios e insistem que ele pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país. As informações são da Associated Press.