Sadr está no Irã e não tem controle total de milícia--coronel O poderoso clérigo xiita Moqtada al-Sadr não tem controle total sobre o Exército Mehdi, milícia que se diz aliada a ele, disse na sexta-feira o coronel John Castles, comandante norte-americano no principal reduto de Sadr em Bagdá. "Acho que ele está hoje no Irã, portanto só com base em sua localização já fica implícito que parte do controle não é direto", disse Castles a jornalistas em Washington numa videoconferência desde a capital do Iraque. Castles está no comando das forças dos EUA responsáveis pela Cidade de Sadr, a enorme favela xiita que leva o nome do pai de Sadr, morto no governo de Saddam Hussein. A favela é hoje a maior base do clérigo radical na capital. Um porta-voz no escritório de Sadr na cidade sagrada xiita de Najaf negou que o religioso tenha deixado o país. "Moqtada al-Sadr está em Najaf e nunca saiu", disse o porta-voz. A última vez que Sadr foi visto em público no Iraque foi em 25 de maio, quando acusou os EUA de formar um "trio do mal" junto com a Grã-Bretanha e Israel. Na época, autoridades norte-americanas disseram acreditar que Sadr tivesse ficado fora do país pelos quatro meses anteriores, e em julho disseram achar que ele tivesse saído de novo do Iraque. Segundo Castles, braços civis do escritório de Sadr na favela ainda influenciam os mais de 2 milhões de xiitas que moram ali, mas já não está claro o quanto do braço armado, o temido Exército Mehdi, Sadr efetivamente controla. "Pessoalmente acho que eles não recebem muitas ordens diretas dele e que algumas divisões estão operando por si só", disse o comandante. Comandantes norte-americanos disseram esta semana que quase três quartos dos ataques contra seus soldados estão sendo executados por militantes xiitas, e acreditam que muitos deles tenham ligações com o Irã. Na quarta-feira, forças dos EUA disseram ter matado 30 militantes xiitas num ataque aéreo durante uma operação na Cidade de Sadr. Fontes médicas falaram em 13 mortes. (Reportagem de Khaled Farhan em Najaf e Kristin Roberts em Washington)