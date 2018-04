Sadr ordena que milícia mantenha cessar-fogo no Iraque O clérigo xiita anti-americano Moqtada Al Sadr determinou na quinta-feira que sua temida milícia Exército Mehdi mantenha o cessar-fogo adotado há seis meses, apesar de confrontos entre seus homens e soldados em Bagdá. Salah Al Ubaidi, porta-voz de Sadr, disse que a trégua, que expira neste mês e foi essencial para reduzir a violência no país, vai continuar em vigor até que os milicianos recebam ordens em contrário ou que ela seja renovada. Alguns aliados de Sadr o pressionam a não renovar o cessar-fogo declarado em 29 de agosto. "O escritório de Sadr declara que qualquer membro do Exército Mehdi que conduzir atos violentos durante o cessar-fogo não será mais parte do Exército Mehdi", disse Sadr em nota lida à Reuters por Ubaidi. A nota, segundo o porta-voz, é uma resposta aos rumores de que o cessar-fogo iria acabar. Ele não quis informar se haverá uma prorrogação automática ao final do prazo previsto. Os ataques no Iraque caíram 60 por cento desde junho, mas essa situação foi considerada "excessivamente frágil" por um novo relatório da entidade International Crisis Group. O texto diz ainda que os sadristas continuam muito poderosos. "Entre as fileiras sadristas, a impaciência com o cessar-fogo é elevada e cresce", diz o relatório.