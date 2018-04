Sanções ao Irã devem ser votadas na segunda-feira, diz diplomata O Conselho de Segurança da ONU deve votar na segunda-feira uma resolução que impõe uma terceira rodada de sanções ao Irã por causa do seu programa nuclear, disse um diplomata ocidental na sexta. O texto deve ser concluído ainda na sexta-feira "para uma votação na manhã de segunda", de acordo com esse diplomata, que pediu anonimato. Antes, diplomatas diziam que a votação poderia ocorrer no sábado. A resolução vai reforçar as sanções já em vigor, incluindo restrições a viagens e congelamento de bens. Ela é apoiada pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU --Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, todos com direito a veto-- e por seis outros dos 15 países, o que significa que a aprovação está garantida. Mas o Ocidente gostaria de obter uma votação por unanimidade, para dar mais peso às sanções, e por isso precisaria superar a relutância de África do Sul, Vietnã, Indonésia e Líbia. "Vamos fazer algumas pequenas mudanças na resolução para tentar tratar de algumas das preocupações", disse o diplomata. "O Vietnã tabulou algumas emendas ontem, e são variações delas que nós incorporamos." Mas ele acrescentou: "Não sabemos bem onde os quatro vão se posicionar". (Por Patrick Worsnip)