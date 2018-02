São poucas as chances de que Irã e potências cheguem a acordo nuclear

A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que as discussões sobre a possibilidade de alargar as negociações para além do prazo fixado para segunda-feira poderia começar domingo.

"As chances de se chegar a um acordo nas próximas 48 horas são muito pequenas", disse. "Sentimos que (os negociadores iranianos) têm muita flexibilidade. Até agora, tem havido progressos significativos nos principais pontos de conflito nas discussões sobre a capacidade de enriquecimento de urânio no Irã e no levantamento das sanções impostas à República Islâmica sobre seu programa nuclear."

Teerã nega acusações ocidentais de que quer desenvolver a capacidade de construir armas nucleares.

A fonte não descartou que os países cheguem a um acordo, mas disse que os negociadores iranianos teriam de receber instruções de Teerã e assiná-las, e que isso exigiria entre duas semanas a dois meses para ser finalizado.

E informou que ainda não foi tomada decisão sobre a prorrogação das negociações, mas sugeriu que era melhor uma extensão do prazo do que deixar expirá-lo.

(Reportagem de John Irish)