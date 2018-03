Sarkozy irá intervir pela libertação de Gilad Shalit, diz rádio

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pretende discutir com o presidente sírio, Bashar Assad, a libertação do soldado israelense Gilad Shalit, que há dois anos foi capturado pelo grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, segundo a rádio militar israelense. Veja também: Hamas suspende negociação para trocas de prisioneiros com Israel A França não mantém contato com o Hamas, acrescenta a emissora, segundo a qual, Sarkozy acha que Assad tem influência suficiente sobre o líder político do Hamas, Khaled Meshaal, que há anos vive em Damasco. Gilad Shalit foi capturado no dia 25 de junho de 2006 por três grupos armados palestinos, um deles o braço armado do Hamas, que reclama a liberdade de 450 prisioneiros em troca da do soldado. Quando assumiu o poder, há um ano, a libertação da ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Ingrid Betancourt era uma das prioridades do governo do presidente francês.