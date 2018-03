Satélites mostram que Síria limpou área bombardeada por Israel

Imagens de satélite publicadas na edição digital do New York Times desta quinta-feira, 25, mostram que as instalações em território sírio atacadas pela Força Aérea Israelense no mês passado não possuem mais traços de atividades nucleares, como alegavam analistas. Segundo o NYT, se comparadas com imagens de agosto, as fotos registradas nesta quarta-feira, 24, sugerem que terreno foi rapidamente limpo após os ataques israelenses. Em agosto, o que se via no local era um prédio alto e quadrado, com cerca de 100 metros de comprimento. A Síria afirma ter sido atacada por caças israelenses em setembro; Israel não confirma. O governo sírio nega que o alvo do ataque tenha sido um reator nuclear, como alegavam fontes do governo dos Estados Unidos e israelense. Segundo Damasco, o local seria uma instalação militar vazia. De acordo com a reportagem do NYT, no entanto, as imagens sugerem que as autoridades sírias correram para desmontar a instalação logo após o ataque, no que seria, para os analistas ouvidos pelo jornal, uma admissão tácita de culpa. Isso porque a retirada do entulho que resultou do bombardeio torna mais difícil determinar que atividades eram realizadas ali, uma vez que inspetores nucleares internacionais pretendiam visitar o local. Para um dos analistas ouvidos pelo jornal, a limpeza da área em tão pouco tempo é extremamente suspeita. "Parece que a Síria tenta esconder e destruir evidências de alguma atividade", disse ele.