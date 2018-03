Se atacado, Irã destruirá Israel, diz autoridade

O Irã destruiria Israel e 32 bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio se a República Islâmica fosse atacada devido a uma disputa sobre seu programa nuclear, disse um autoridade iraniana neste sábado, 12. Irã e Israel estão em uma crescente troca de farpas nas últimas semanas, gerando especulações sobre um confronto militar e contribuindo para o aumento do preço dos petróleo para níveis recordes no mercado global. "Os Estados Unidos sabem muito bem que com o menor movimento contra o Irã, Israel e 31 bases militares norte-americanas na região não estariam fora do alcance de nossos mísseis e seriam destruídos", disse Mojtaba Zolnour, segundo a agência de notícias semi-oficial Fars. O clérigo Zolnour é o vice do representante do líder supremo aiatolá Ali Khamenei na tropa de elite Guarda Revolucionária. "A capacidade da República Islâmica do Irã é de tal dimensão que se os Estados Unidos lançarem um míssil, o Irã seria capaz de destruir Israel e as bases militares dos Estados Unidos na região com seus mísseis antes que a poeira do míssil dos Estados Unidos tenha baixado", disse ele. Os comentários foram feitos dias após a realização de testes de mísseis pelo Irã, o que intensificou as tensões regionais. A força aérea de Israel realizou exercícios no mês passado que levaram a especulações sobre um possível ataque às instalações nucleares iranianas. O Irã, o quarto maior exportador de petróleo do mundo, prometeu reagir intervindo nos interesses de Tel Aviv e dos Estados Unidos e no tráfego marítimo da região se for atacado, ameaçando fechar o estreito de Hormuz, onde passam 40 por cento do comércio de petróleo global. O Irã afirma que seu programa nuclear é destinado somente à geração de eletricidade. Nações ocidentais e Israel temem que o país esteja desenvolvendo bombas. Washington disse querer uma solução diplomática para a disputa, mas não descartou ação militar. Israel, que há tempos admite possuir um arsenal nuclear, promete impedir que o Irã se torne uma potência nuclear. Analistas dizem que qualquer ofensiva norte-americana ou israelense no Irã estaria limitada a ataques aéreos, em lugar de ataques terrestres com forças norte-americanas, que estão no Iraque e Afeganistão. Eles dizem ainda que o Irã poderia responder com táticas não-convencionais, como enviar um pequeno avião para atacar embarcações, ou usar aliados na região para atingir interesses dos Estados Unidos e de Israel. (Reportagem adicional de Zahra Hosseinian)