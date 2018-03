Secretária de Estado americana voltará ao Oriente Médio

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, voltará na próxima semana ao Oriente Médio para uma visita de cinco dias a fim de conseguir um máximo de entendimento entre israelenses e palestinos para a conferência de paz de Annapolis. A rádio pública israelense, que informou nesta sexta-feira a nova viagem da chefe da diplomacia americana, anunciou também que Rice fará uma visita ao presidente egípcio Hosni Mubarak e pela primeira vez se reunirá com os assessores do primeiro-ministro israelense Ehud Olmert e do presidente palestino Mahmoud Abbas. Egito e Jordânia, os únicos estados árabes que assinaram tratados de paz com Israel, são agora os principais mediadores entre a Autoridade Nacional Palestina e o Estado judeu. Rice realizará também uma conferência tripartite com Abbas e Olmert, que devem apresentar na conferência de Annapolis, nos EUA, um documento que refletirá seus acordos prévios para retomar as negociações de paz, estagnadas desde 2001. A reunião está prevista para o 29 de novembro, embora o presidente dos Estados Unidos, George W.Bush, que a convocou em julho, não definiu ainda uma data definitiva nem enviou convites, aparentemente para fazê-lo quando houver certeza do sucesso da conferência.