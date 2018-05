Segurança de funcionários da ONU no Iraque é prioridade, diz Ban O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, que vem sofrendo críticas internas por ter concordado em ampliar a missão da entidade no Iraque, disse em um evento que homenageou os funcionários mortos em Bagdá em 2003 que a segurança da equipe está acima de qualquer coisa. A explosão de uma bomba na sede da ONU em Bagdá, no Hotel Canal, matou 22 pessoas há quatro anos, entre elas o chefe da missão, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, cujo nome já começava a ser cotado para o posto de secretário-geral. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. A decisão tomada este mês pelo Conselho de Segurança de dar à ONU um mandato mais amplo no Iraque, o que implica o aumento do número de funcionários, é uma oportunidade para dar continuidade ao trabalho de Vieira de Mello e de seus colegas, afirmou Ban na homenagem. "Mas compreendo a apreensão e a preocupação que alguns funcionários têm a respeito de uma expansão", disse ele na cerimônia, no saguão público da sede da Assembléia Geral. "É por isso que afirmo hoje que qualquer medida desse tipo continua estritamente sujeita às condições locais -- sua segurança está e sempre estará em primeiro lugar." O sindicato de funcionários da ONU pedira a Ban que não enviasse mais gente a Bagdá e que retirasse os cerca de 50 funcionários estrangeiros que moram e trabalham na Zona Verde, o complexo fortificado da capital iraquiana, onde fica a maioria das embaixadas e prédios do governo. A ONU pretende ampliar suas instalações, para abrigar até 95 funcionários, disseram fontes internas. A resolução do Conselho de Segurança, proposta pelos Estados Unidos, pede que a ONU promova a reconciliação nacional e o diálogo entre o Iraque e os países vizinhos. Até então, a atuação da ONU tinha sido principalmente em questões eleitorais e de direitos humanos. Ban deu seu apoio ao plano em uma reunião com o presidente George W. Bush, no mês passado.