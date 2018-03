Seis pessoas morrem em ataques no Iraque

Pelo menos seis pessoas, entre elas uma criança, morreram e outras 20 ficaram feridas neste fim de semana em diferentes ataques no Iraque, informaram neste domingo fontes policiais. Por outro lado, membros dos "Conselhos de Salvação" em Samarra, 120 quilômetros ao norte de Bagdá, encontraram neste sábado uma vala comum com 11 corpos com identidades desconhecidas na região de Al Yalam, 25 quilômetros ao leste da cidade, segundo as fontes. Todos os cadáveres têm marcas de balas em diferentes partes do corpo.